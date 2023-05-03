行政院本月拍板通過《個資法》修法，今立法院經濟委員會排案審查。雖然該法將企業外洩個資罰鍰提高到千萬，但立委仍認為過低。國發會主委龔明鑫解釋，主要是考量國內產業樣態88％是中小企關係。另外個資保護委員成立預計？他說預計8月先成立籌備處，正式掛牌還要先送審組織法，可能要到明年。

近年個資外洩氾濫，屢屢遭詐騙集團利用，日前iRent、格上租車傳出個資外洩事件，更引發重視，促成政府加緊進行《個資法》修法，這次草案重點是成立獨立機關「個資保護委員會」，並將企業外洩罰鍰提高至2萬至200萬元，情節重大可處10萬至1000萬元。

立委邱議瑩今天詢問，個資保護委員會何時可以成立？龔明鑫說，會先成立籌備處，預計8月。可是民進黨立委邱志偉關心，成立獨立機關還要審組織法，下會期是選舉會期、預算會期，這樣有時間審嗎？龔明鑫回應，確實應該是要到明年去，邱說這樣就是得要下屆重審了。

對於罰緩提高到千萬，立委也都認為不夠。邱臣遠就批評，跟外國比我們金額偏低，邱議瑩更明確說，歐盟最高是罰2000萬歐元，不是台幣，相比我們修法後，業者沒改善最高也只罰到1000萬台幣。

對此龔明鑫解釋，國內中小企業資本額500萬以下者佔88％，懲罰要有「相稱性」，不然一罰就倒了。且1000萬不是只罰一次，不改善可按次連罰。

邱議瑩直指，格上不是中小企吧，罰緩涉及政府對個資重不重視，還是必須要加重。