根據國民健康署調查顯示，超過9成國人鈣質攝取不足，每人平均鈣攝取量只有587毫克，遠不及成人建議的每天1000毫克；醫師指出，不只長者缺鈣，也有非常多年輕人缺鈣。除了喝牛奶補鈣，「小魚乾」更被列為補鈣首選，含鈣量是牛奶的22倍。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》節目中指出，台灣人普遍缺鈣，除了營養不均衡，又不愛曬太陽，導致體內鈣質不足；另外，許多民眾喜歡喝咖啡和茶，也容易造成鈣質嚴重流失。

洪永祥表示，大多人聽到「補鈣」都會想到牛奶，其實小魚乾鈣質含量更多，每100公克的小魚乾含有高達2231毫克的鈣質，含鈣量是牛奶的22倍；不過熱量也不少，每100公克熱量達316大卡。

除了鈣質以外，小魚乾的鎂離子及鉀離子含量也很豐富，另外小魚乾還有維生素A、B、D，其中維生素D可以幫助鈣質吸收；洪永祥建議「如果缺鈣，小魚乾是很棒的首選。」

營養師宋明樺也曾分享，最佳補鈣時間在晚餐前後約7、8點，人體吸收鈣質需要4小時，此時補鈣，到了晚間11、12點大多已吸收完畢，正好趕上深夜11點至2點生長激素分泌最旺的時刻，鈣質才能有效被利用。