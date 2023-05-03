62歲李姓民眾五一連假搭火車南下到花蓮光復鄉探親，怎料，下車時因天色昏暗，不慎踩空跌落鐵軌，情況相當危急，附近派出所員警獲報趕抵現場後，毫不遲疑的跳下鐵軌與台鐵人員合力將人拉上月台，所幸當時無車通過，否則後果不堪設想。

鳳林警分局指出，李男上月30日搭乘台鐵，從基隆南下到光復大富探親，列車抵達大富火車站準備下車時，卻因天色昏暗，不慎踩空而跌落鐵軌。

62歲李姓民眾五一連假搭火車抵達花蓮光復大富車站時，下車不慎踩空跌落鐵軌，附近派出所員警蔡坤霖聞訊趕抵現場，毫不遲疑的跳下鐵軌與台鐵人員合力將人拉上月台，阻絕憾事發生。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

李男跌落鐵軌後，意識清楚，卻因肩部及腳部受傷無法自行起身，站務人員見狀，趕緊通報警消救援，由於鐵警趕赴救援需一段時間，距車站僅300公尺的大富派出所員警蔡坤霖，聞訊後趕赴現場見狀隨即跳下鐵軌，與現場台鐵人員合力將人拉起並送上月台安全地帶，過了幾秒，列車就駛離站，過程相當驚險，讓在場人士驚呼連連。

警方隨後通報119請求救護人員到場協助，並將李男送至鳳林榮民醫院診斷治療；事後李男相當感謝員警與台鐵的協助，警方義行亦深受地方村民讚許與認同。鳳林警分局呼籲乘客乘坐台鐵車廂時，切勿隨意行動，下車時注意列車與月台落差，以防止類似危險事件再度發生。