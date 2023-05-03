彰化縣政府與和美鎮公所在和美鎮廣停四停車場舉辦「和美鎮公共自行車MOOVO啟用儀式」。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣政府委外運營的公共自行車MOOVO租賃服務繼原本的彰化市、員林市及鹿港鎮等3地後，今天宣布進駐和美鎮，同步啟動和美鎮公所、道東書院、和東國小、新庄國小、烏溪堤岸等5個站點，提供省力好騎的電動輔助自行車給鄉親通勤、通學、遊憩及一日輕旅行使用。

今天上午彰縣府、和美鎮公所在和美鎮廣停四停車場舉辦「和美鎮公共自行車MOOVO啟用儀式」，彰化縣長王惠美、和美鎮長林庚壬、縣議員林小琪等人出席，眾人試騎電動輔助自行車，感受其便利性。

王惠美表示，彰化縣公共自行車租賃服務從彰化市、員林市與鹿港鎮，接續啟用和美地區的服務後，期望能串連上述地區的服務，讓彰化縣民能在和美借車，騎到彰化、員林、鹿港還車；此外，未來縣府也將逐步在各鄉鎮增設公共自行車站點，擴大服務面。

和美鎮長林庚壬說，和美鎮成為彰化縣公共自行車MOOVO第4個設立的鄉鎮後，目前新設立5個站點，包括和美鎮公所、道東書院、和東國小、新庄國小、烏溪堤岸等站，讓鎮民生活更便利，遊客也能在和美搭乘公共自行車完成一日輕旅行。

彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務站點從原本的68站擴建到79站，服務車輛由原本1650輛，擴增到現在的1800輛。彰縣府交通處指出，公共自行車擴站到和美只是第一步，希望能串連重要景點、據點及公共運輸場站，擴大公共自行車路網整體效益。