網紅鳳梨（吳泓逸）過去因和罔腰的一段戀情加上台式風格走紅，近日鳳梨預告可能即將「收山」，和小秘書女友結婚，使他年輕時曾詐騙高雄阿嬤47萬的往事再度被挖出，甚至被陳沂發文虧：「有錢結婚，別忘了趕快把錢還阿嬤！」稍早，美女律師李怡貞忍不住發文相挺，表示過去看鳳梨的模樣就知道應該不是什麼好東西，但她以律師經驗來說，有些壞東西西裝筆挺、衣冠楚楚，表面上看來溫文儒雅，真要壞起來，「這種通常更壞」。

鳳梨先前因加入Joeman所拍的「89對決」主題影片遭部分網友翻出以前的黑料，指他過去曾有詐騙前科，怎可以拍這種影片美化過去的惡名，見此，鳳梨也謙虛認錯，並要求Joeman把影片裡有他的部分撤下，自己如今全新悔改，希望用自己的例子導正社會風氣，並強調：「我寧可不要那些無意義的流量」。

李怡貞回應網友。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

見此，另一位網紅陳沂卻開戰鳳梨，竟然發文求網友幫忙找當年的受害者阿嬤，「真的有心要還阿嬤47萬，警察那邊都有資料，還怕找不到？鳳梨叔叔的邏輯就是：啊都道歉了，你還要我怎樣。啊都坐牢了，你還要我怎樣。啊都過去了，你還要我怎樣」，反問對方到底還錢了沒，不要只會發正能量圖文請對方放下」，既然有錢結婚，也要記得把當年騙到的錢還給受害者。

而美女律師李怡貞今上午發文，看到19.5鼠（指鳳梨）最近被「炎上」，有些人頭帳號便開始發文標註她和過去曾跟鳳梨互動的網紅怎麼如今現在不敢替鳳梨說話？李怡貞索性在自己的臉書發專文挺鳳梨，笑說：「19.5鼠看樣子過往就不是什麼好東西，當初我被他笑死的時候就知道了，光是口氣跟整條亂刺的手臂、講述的沒營養內容跟慣用詞句都可以佐證我的猜測，但是他真誠亂搞的態度順勢而為的紅一波，讓他不免會面臨到現在的囧途。」

然而，在李怡貞的律師執業經驗中，「遇到最不缺的就是遇到各路壞東西，有的還西裝筆挺，衣冠楚楚，檯面卻溫文儒雅還樂善好施。這種通常更壞。我沒有必要因為他被炎上就裝死搞切割，不要誤導大眾」，最後更開玩笑說因為鳳梨要結婚，也到了該切割的時候了。其他網友問：「所以他真的沒還錢給那個奶奶嗎？」李怡貞回：「看樣子可能是沒有」，網友再問：「好想問他這麼有錢為什麼不還一還博個好名聲」，李怡貞表示：「有可能是找不到被害人，或是被害人根本不想再跟被告有任何接觸。但是如果能找到律師其實應該可以居中幫忙」，並坦言：「我也覺得很納悶，確實名車名錶一直秀又大紅了一波，怎麼會沒想到要先處理這條？」