法人預估，此兩座全台最大單一儲能案場加總共200MW，工程款總金額超過70億元規模，將陸續認列營收，年營收將逼近百億元，推估全年EPS將上看9元，2023年營運動能可望持續向上！

此外，雲豹能源與旗下台普威能源聯手得標全台第一宗儲能系統結合太陽光電設備標案，將建置6.2MW之儲能系統，並於今年底完工，未來日間太陽光電系統產生的電力儲存至儲能系統後，將可部分提供為夜間用電，並能適度釋放已趨飽和的饋線容量，還可建置更多太陽光電發電設備，創造雙重效益。

行政院去年底宣布，2050淨零碳排路徑總預算近9000億元，其中20％用於強化智慧電網和儲能系統，商機高達1800億元。搭上能源政策加持，以及儲能系統需求持續推升下，雲豹能源發揮整合能源服務的發展能量，積極投入儲能事業發展，並擴大招募相關人才，展現再生能源整合服務第一品牌企圖心，在競爭市場上交出強勁成長動能之成績單。