爆肢體衝突！藍委衝NCC阻陳耀祥闖關鏡電視 游毓蘭、王鴻薇怒控保全動手動腳、襲胸

國家通訊傳播委員會（NCC）3日上午討論鏡電視負責人變更等案，遭國民黨立委闖入抗議，要求中止審查。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬諷，在野黨在國會佔領發言台就算了，還是第一次看到跑去行政機關佔領會議室的；民進黨立委羅致政認為，以暴力強佔的方式中斷會議，實在不可取。

今日上午，立委陳椒華、國民黨立法院黨團皆到NCC大樓門口抗議，要求中止審查，國民黨立委隨後進入審查會議室，最後在主委陳耀祥辦公室前靜坐抗議；目前委員會審查中斷，尚不確定今日是否正常召開、是否如期審查鏡電視案。

鄭運鵬上午在臉書批評，民主國家，行政立法分立、執政在野競爭輪替，在野有不同意見很正常，在國會佔領發言台就算了，他還是第一次看到在野黨跑去行政機關佔領審查會議室。「原來以後的各種行政審查，不管通過或不通過，都要在野黨同意才能處理！」

羅致政指出，立委職權在於和政府官員進行政策辯論和詢答，若以暴力、強占的方式，意圖中斷會議，此舉實在不可取，「若國民黨真的覺得有問題，需要要求政府問責的話，最好的方式就是讓會議進行，讓詢答進行。」

民進黨立委許智傑也呼籲，國民黨應理性問政，過於偏激的作法，不利於議題的討論，也希望國民黨能尊重獨立機關的審查，避免用不成比例的作法，阻礙行政流程，也會傷害黨的形象。