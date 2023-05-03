在一段戀愛關係中，約會時的消費方式一直是許多人感到頭痛的問題。《小鐵星座》運勢專欄分享，容易被當成「人肉提款機」的前5名星座，射手座、獅子座、牡羊座、雙魚座、摩羯座在愛情裡會用錢取悅另一半，無論花再多都非常願意。

▍Top5：摩羯座

摩羯座戀愛時，最怕對方因經濟問題輕視自己，所以動不動就拿錢來取悅另一半，即使對方提出的要求太過分，也會毫不猶豫滿足，出手如此大方，自然被當成提款機。

▍Top4：雙魚座

雙魚座渴望戀愛，一旦愛上對方便願意付出一切。他們認為只要對方能夠開心，花再多錢都不該有半句怨言，哪怕花光所有積蓄，甚至當對方不肯花雙魚座的錢時，還會責怪對方不把他們當做自己人。

▍Top3：牡羊座

牡羊座在戀愛時，一心只想表現最完美的一面，對於另一半的金錢要求絕不會拒絕，並毫無保留付出，希望另一半能感受到他們滿滿的愛意。

▍Top2：獅子座

獅子座在戀愛關係中，特別在乎是否有主導權，認為如要控制另一半，最簡單又粗暴的辦法就是讓對方在經濟上依賴自己，所以他們毫不在乎付出多少錢，只要能牢牢抓住對方，花再多也心甘情願。

▍Top1：射手座

射手座很少有理財規劃習慣，談戀愛時更是如此，完全不在乎金錢的去留，只要另一半需要，他們會毫不猶豫掏荷包買單，還會認為另一半因為很愛，所以願意花他們的錢。