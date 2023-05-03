文化禮金將在6月6日上路，18歲至21歲青年，將有1200元文化禮金可用於藝文相關活動參與。文化部長史哲表示，在表演領域，也將推出青年席次政策，給予5折或5折以下優惠，並以5萬席次為目標，希望能吸引青年觀眾走進劇場看表演。

史哲表示，將透過和兩廳院、各縣市政府文化中心的合作，給予經費的支持，「希望他們能夠協調相關在各縣市文化中心演出的表演團隊，推出青年席次。在一場次劃定50席、20席、100席都可以，這青年席次希望能夠給予至少5折或甚至5折以下的優惠，這其實就對成年禮金進入到表演藝術有比較大的誘因，因為它的價位還是一個最大的障礙。」

史哲表示，希望初期以5萬席次為目標，「這是自願性的，同時有經費挹注，可以讓團隊申請，並不是每一個場次可能都有，但我們希望盡量普遍化，這是我們面對表演藝術重要的措施。」

史哲表示，業界擔心文化禮金大家擔心年輕人不會使用在表演藝術，「看起來對年輕人來講最有吸引力的是電影，我們限制在國片，這對國片也是振興。我們在獨立書店也用『擴大點數2點變3點』（2點贈送1點）的方法，這其實獨立書店的大家也都滿振奮的。」