標榜名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」，涉嫌假債權、真吸金，受害人數上千人，詐騙金額達20億以上，但由於該平台屬P2P性質，金管會也無法可管，必須由檢調朝詐欺方向調查，受害者無奈求助無門。國民黨立委吳怡玎今舉行記者會為受害者鳴冤，警政署對此表示，目前該案已經由台北地檢署指揮刑事局偵七大隊偵辦中，受害者可直接聯繫偵七隊，或是向全國警察機關報案。

受害人陳先生指出，最開始會投入資金到這家平台，是因為看到有盛竹如代言之外，該平台也有參加金融展，才會放心把錢投進去，一開始簽的也是紙本合約，利息也都正常給付，2019年該平台聲稱簡化程序，取消律師照會，當時看公司運作順利，就不疑有他，疫情爆發後開始發生本金無法兌回，到今年連利息都不發，後來才知道原來債權都是捏造的，只為騙取投資。

受害人羅小姐說，她直接找過該平台業務，業務私下透露一套折讓方案，要簽保密協定，說只要折讓20％，他就把本金還回去，讓她質疑，身為投資者為何要折讓？且如果她妥協走私下管道折讓出去，該平台也是繼續找下一個受害人，讓業務賺到利差。

律師簡榮宗表示，受害者全台各地高達上千人，政府應該要有一個統一的窗口提供他們諮詢或報案，檢調也應該對負責人做資產保全程序，以及對負責人限制出境出海，而該平台資金的關係企業，檢調也應釐清是否有該平台之不法資金流入，有的話都應該保全資產，避免該平台負責人脫產潛逃。

法務部代表指出，檢察官會視個案狀況，考量限制出境出海，甚至聲請羈押，檢方也一定會重視限制金流的部分。至於是否有單一窗口？警政署表示，該案正由北檢指揮刑事局刑七大隊偵辦中，被害人可聯繫該大隊，或透過全國警察機關報案。

金管會銀行局則表示，確實有收到陳情人陳情，不過該平台不屬於金融特許業務，還是該回到檢調單位朝詐欺罪方向偵辦，過去金管會就有注意到P2P的商業模式，有提醒過社會大眾，投資人要留心相關風險，有些P2P業者有自律規範，在金流跟資金的保全上，也有跟銀行合作，實務上就有3家銀行跟4家P2P公司合作。

吳怡玎強調，Fintech是未來台灣要發展的方向，應該解決的是詐騙問題，不要再讓類似的龐氏騙局發生在台灣，以這案子來說，涉嫌利用多名人頭帳戶進行頻繁資金進出，而銀行對此居然沒有示警，沒有銀行員過問，這就是疏失；政府應該提供P2P業者做第三方稽核以及法遵相關的諮詢，或是提供免費稽核，而如果有一家P2P業者有免費的稽核還不用，那這樣的公司就是檢調該調查的對象了。

吳認為，不該扼殺Fintech在台灣的發展，但如果有人利用這樣的技術行騙，那就是一粒老鼠屎壞了一鍋粥，阻礙台灣Fintech發展，檢調應該調查清楚，還被害人公道。