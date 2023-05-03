南科管理局3日表示，在三大產業方面，積體電路產業在庫存循環調整的逆風中，但，南科仍受惠擴廠效應及全球最先進、最高值的5奈米製程加持，在高效能運算、通訊晶片、車用電子等相關應用的強勁需求支撐下，今年1至2月的營業額成長35.05％，達2,047.46億元。

至於光電產業中，占大宗的面板產業，則受到通膨、俄烏戰爭、經濟走緩等不利經營環境因素影響下，廠商透過減產，加速調節面板價格持續下滑的趨勢，再加上庫存仍待消化，今年1至2月營業額為229.7億元，較去年同期衰退34.59％，惟下滑趨勢已減緩，逐步出現產業回暖跡象。

通訊產業受惠關鍵晶片缺貨大幅緩解，訂單出貨順暢，且客戶需求回溫，推升營運持續攀高；通訊產業今年1至2月營業額呈穩健成長，達26.41億元，年成長7.13％。

展望112年，南科管理局指出，受惠積體電路產業持續擴產，3奈米先進製程可望於今年貢獻營收的發展態勢下，南科112年全年營業額表現可期待為穩健成長的一年。