苗栗市公所3日啟動「愛心路燈認養」，每盞1年500元。（李京昇攝）

苗栗市公所3日啟動「愛心路燈認養」，每盞1年500元，去年度認養數為5659盞，認養率將近7成，公所將愛心認養經費，繳納電費和汰換節能燈具，盼在溫馨的5月藉由認養路燈，給市民一條安全回家的路。

市公所今天舉行路燈認養啟動儀式，由市長邱鎮軍、代表會主席陳仁杰等人主持，邱鎮軍表示，苗栗市現有路燈約8100盞，每年路燈電費支出達450萬元左右，去年度認養數為5659盏，認養總金額為282萬9500元、認養率約70％。

他說，認養路燈是種回饋及善心的表現，市公所將這筆愛心認養經費專款專用，作為繳納電費和節能燈具汰換，希望讓苗栗市的街道能更明亮、更安全，也共同為節能減碳、愛地球的目標來努力。

公園路燈管理所表示，長春石化、大千綜合醫院、泳紳企業、大苗栗建設、興得建設等企業總是年年不間斷地認養本市路燈，並認養200盞以上，回饋理念應給予大力支持；其次，苗栗縣不動產開發商業同業公會、豪瀧建設、威勝營造、永耀開發、宏傳建設開發、冠翔營造等企業也都認養100盞以上。

另外，個人認養部分，中苗里里長邱信雄已經連續16年認養120盞，大同里長楊桂尾也認養100盞10多年，邱信雄說，他還年幼的時候，住家附近只要天黑就幾乎看不到路，晚上回家都沒有安全感，因此能力所及開始認養路燈，他希望讓里民走在街道上可以更安全。

市公所指出，認養路燈每盞1年500元，可自行指定認養「地點」及「盞數」，市公所歡迎各機關團體、公司行號及民眾踴躍認養路燈；有意認養路燈只要填妥家戶宣傳認養單，就近委託里(鄰)長或逕洽本所辦理登記即可。

認養完成後依認養人意願，張貼認養人名號的愛心貼紙，黏貼在苗栗市的路燈桿上，認養200盞以上者另製作大型燈箱以示感謝。