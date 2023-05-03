民眾發現海豚擱淺後，立即通報相關單位到場處置。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

目前擱淺的海豚已送往基隆八斗子岸置中心救治照護。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區許厝港濕地，今日上午有民眾發現，有一隻海豚擱淺，身上還有明顯傷痕，立即通報相關單位到場搶救，據了解，目前評估狀況「不是很樂觀」，已送至基隆八斗子岸置中心救治照護。

內海里長許程睿表示，有民眾今日清晨5時許在許厝港濕地附近散步運動時，發現有一隻活的海豚擱淺在沙灘上，奄奄一息，趕緊通知相關單位到場，且該海豚身上還有疑似被鯊魚啃咬的傷口，推測可能是被攻擊後方向感變差，才會擱淺在沙灘上。

桃園市海岸管理工程處、海巡署北部分署第八岸巡隊、內海里守望相助隊、海岸巡護隊、中華鯨豚協會、市議員徐其萬以及許程睿等人員陸續到場協助處理，為避免漲潮將海豚沖走，眾人先合力將其移動至安全處，並進行緊急初步處置。

擱淺在許厝港濕地沙灘的海豚品種為糙齒海豚，據了解，海豚傷勢嚴重，初步評估狀況不太樂觀，今日上午10時許已送往八斗子岸置中心進一步治療照護。