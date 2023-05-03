協助身障者就業，勞動力發展署中彰投將攜手台中市、彰化縣及南投縣，在5月10日舉辦「翻轉極限 職達夢想-112年身心障礙者職業重建服務巡迴導航暨成果展」，此活動突破以往身障就博會模式，現場設置職涯探索、產業說明會、身障職業重建諮詢及徵才活動等專區，並有互動體驗活動。

這場活動將邀請18家企業參與徵才，參加的產業類別有製造業、旅館業、批發及零售業、餐飲業，包括知名企業台積電、宜家家居 (IKEA)、日月潭涵碧樓大飯店都將設攤，會中也邀請身障專業服務團體及職業訓練培訓單位等單位、規畫身障服務資源互動體驗活動。

中彰投分署指出，宜家台中分公司平日即透過就業中心或網路人力銀行等管道招募身心障礙者，進用後安排資深同仁陪伴新進身障員工工作至少50％時間，努力發掘身障員工興趣才能，為其安排適性工作，更為身障員工申請職務再設計的輔具，友善職場的舉措獲得勞動部促進身心障礙者就業最高榮譽「金展獎」。

中彰投分署長劉秀貞指出，這場身心障礙者職業重建服務，從模擬面試、服儀準備、職涯規畫、職業訓練、產業趨勢及求職工作機會等就業前的準備，到就業後的追蹤輔導、職務再設計的專業建議與規劃等，透過展攤說明、互動體驗、闖關遊戲等多元方式、讓身心障礙者掌握政府各項就業促進資訊及職業訓練資源。

中彰投分署強調，為鼓勵身障者參加，除在台中、彰化及南投等地推出專車接駁，現場還準備200份早鳥禮，且前250名面試者有機會參加摸彩。