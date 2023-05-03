世界先進首季合併營收81.86億元，季減14.48％、年減達39.32％，為近3年低點。營業利益13.65億元，季減達44.55％、年減達72.63％，創近5年半低點。毛利率、營益率「雙降」至30.03％、16.68％，分創5年半、10年來低點。

受淡季營收規模及稼動率驟降，本業獲利顯著下滑影響，世界先進雖有業外收益支撐，首季稅後淨利13.63億元，仍季減達44.99％、年減達66.67％，每股盈餘0.83元，雙創2018年首季以來近5年低點。

世界先進先前法說時預期，首季營收將降至79～83億元，稼動率估續降10個百分點，使毛利率降至29～31％，營益率降至14.5～16.5％間。最終實際營收及毛利率成果表現達財測中位數，表現符合預期，營益率則優於財測高標、表現優於預期。

此外，世界先進董事會通過經理人異動案，由原兼任總經理的董事長方略職務調整為董事長暨策略長，由營運長尉濟時接任總經理職務，持續為公司生產、業務開發、技術開發及行政與資訊之整合與管理面向做出貢獻。

尉濟時為美國賓州大學電機所博士，2021年10月加入世界先進擔任營運長，協助推升公司營運發展，並取得良好成果。加入公司前曾任職於國際半導體企業，累積逾30年的豐富產業經驗，負責包括生產營運、業務開發及行銷等相關業務，並擔任營運管理高階主管職。

方略則將帶領董事會，持續強化公司治理，督導、規劃公司的整體營運方針及長期發展策略，並指導經營團隊營運決策與業務執行，致力為股東、員工、客戶、供應商、社會等利害關係人創造價值，達成永續經營目標。