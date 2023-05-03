國軍漢光39號兵推將在本月中展開，媒體日前報導，傳將首度演練開設空中安全走廊撤離美僑，國防部已指出報導內容與事實不符；外交部長吳釗燮今天在立法院指出，外交部一一確認，「沒有一個國家」演練撤僑。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部部長、國家安全局局長報告「一、蔡總統『民主夥伴共榮之旅』出訪成效；二、美國與中共『新冷戰』下對我之影響與因應」，並備質詢。

國民黨立委馬文君質詢關切軍購延宕議題，並指出，國軍漢光39號演習將依美方要求演練「撤僑」等項目是警訊，包括日本、菲律賓、印尼曾提出撤僑計畫，其他國家是否對外交部提出要求。

吳釗燮答詢，有關軍購延宕議題，美國國會議員正全力協助台灣推動，外交部將盡全力協助國防部處理此事。

至於撤僑的說法，吳釗燮強調，外交部一一確認，「沒有一個國家他們有在演練撤僑」；他指出，每個外館皆有緊急應變計畫，每年都會盤點需修改之處，先前美方處理的項目是為針對發生地震時的處理能力，「有關撤僑，沒有這件事情」。

媒體日前報導，傳在5月漢光兵推中，美方建議演習想定納入戰時開設空中安全走廊，撤離美僑在內等各國僑民的課目。國防部發布新聞稿強調，媒體所提的撤僑、開設空中安全走廊等內容，均非演練科目，媒體報導與事實不符。

國軍漢光39號演習將分別於15至19日進行電腦兵棋推演（電腦輔助指揮所演習）、7月24至28日實施「實兵演習」。