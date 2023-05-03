疫情過後，美國各大城市力求復甦，高度仰賴科技業的舊金山，受遠距辦公和治安惡化影響腳步格外沉重，媒體指出，企業商家陸續退出市場將危及稅收和財政，加劇「厄運循環」隱憂。

高檔連鎖百貨公司「諾斯壯」（Nordstrom）今天宣布將關閉其位於舊金山大型購物商場魏斯特菲（Westfield）內的店面，7月1日結束營業後便熄燈。

這間百貨在舊金山市中心有35年的歷史，營運長諾斯壯（Jamie Nordstrom）指出，過去幾年舊金山市場發生劇烈變化，衝擊光顧人潮因此難以經營。

舊金山商業時報（San Francisco Business Times）引述一名發言人聲明，表示城市犯罪活動猖獗，呼籲政府盡速解決執法人員不足的問題。

在諾斯壯百貨之前，舊金山市中心已有10多間店面，包括Gap、H&M、優衣庫（Uniqlo），不敵疫情帶來的變化陸續關閉，諾斯壯也不會是最後一間。

全美大城市疫情過後，都面臨復甦考驗，不過舊金山的挑戰恐最為嚴峻。

主因之一，是舊金山和矽谷經濟高度仰賴高科技業，智庫「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）報告指出，舊金山灣區高達42%的工作機會是由前30大科技公司支撐。科技公司員工遠距工作，整體經濟陷入掙扎。

至今，許多公司仍維持居家上班。人潮減少外，舊金山的治安問題，也讓不少商家感到不安。

4月中，高檔連鎖超市全食超市以安全考量關閉市中心分店，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）揭露，購物者目擊竊盜、還有一人因服用芬太尼（fentanyl）過量死在廁所，引發關注。

近期一份城市報告顯示，舊金山人的不安全感是20年來之最，僅有36%的居民晚上走在大街上感到安全，2019年這個數字為53%。

舊金山紀事報指出，各種因素環環相扣下，這座城市面臨「厄運循環」隱憂：即遠距工作造成辦公空間閒置、大眾運輸瀕臨破產、中低收入戶也難以支撐中小企業存活，因此稅收下降、預算出現赤字，進而危及市政服務，最後結果是更多人離開舊金山。

紐約大學金融系副教授古普塔（Arpit Gupta）引述歷史，表示過去底特律也曾因「厄運循環」導致財政危機。

但並非所有人想法都如此悲觀，舊金山經濟學家艾根（Ted Egan）認為，市場機制最終會讓辦公室租金下降、吸引新公司搬進市中心，但時間需要多久還是未知數。

至於治安問題，舊金山市長布里德（London Breed）重申城市犯罪率正在下降，遊民人數已從2019年的8035人減少到7754人，同時她也承諾增加警力預算掃蕩犯罪。民眾是否有感，明年的市長選舉將見分曉。