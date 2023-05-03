新竹市75歲王姓婦人2021年到新竹漁港的南寮遊客中心附近晨運，突遭到6隻流浪狗追逐，王婦嚇到逃離現場時不慎摔倒，頭部撞擊地面昏迷，經送醫仍不治，家屬不滿新竹市府未妥善管理申請國賠，新竹地院判市府需賠269萬元。市府3日表示，對此憾事仍感不捨，也對家屬表達最深切的慰問。

市府指出，自從事件發生以來，市府動物保護防疫所已針對轄區流浪犬熱點加強巡捕，並落實寵物源頭登記管理，積極執行精準捕捉及TNVR工作，管控遊蕩犬族群數量，以降低任何可能衍伸的意外風險。

市府也透過各式管道，呼籲民眾勿任意棄養犬隻及不當餵食浪犬，以避免犬隻群聚及發生人犬衝突意外。

至於後續是否上訴？市府則說明，依目前了解，本次判決涉及現行動保政策制度之釐清，將等到收到判決書後研議後續處理方式，市府強調，對於1年多前發生的憾事仍感不捨，將持續強化流浪動物巡捕、登記、源頭管理，以及宣導教育等動保作為。