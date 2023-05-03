金獎吳秀蘭-無私的愛。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府文化觀光局自5月4日起至5月23日止在山月軒展出「2023苗栗縣攝影學會會員影展」，誠摯邀請各界藝文愛好者前往參觀。

本次將展出60餘幅作品，主要為2021年至2022年會員攝影比賽之得獎作品，深刻呈現出創作者由心而發的取景及構圖技巧，透過影像完成藝術創作。

內容包含有大自然的美麗景象、傳統廟會習俗、農家耕作農忙、漁家曬網捕魚等人文作品，抑或是生態、傳統手工產業等，種類包羅萬象。

文觀局長林彥甫表示，苗栗縣攝影學會成立於民國64年5月，多年來一直致力於提升、研究攝影技藝，在歷任理事長的帶領下，努力創新並為縣民帶來更多優秀的作品。

今年由羅雄發理事長領軍，將展出多幅金獎之作，如莊一男《八家將》ヽ范整國《收割》ヽ吳秀蘭《無私的愛》ヽ林運德《八家將》ヽ張清亮《螞蟻護蛋》及陳南佑《萌萌蛋》等，勢必將為展覽室注入清泉，使觀賞者從一幀幀作品中探索出屬於畫面的故事。

誠摯邀請各位攝影愛好者，一同蒞臨指教，期盼在瞬影即永恆的作品之中，得到無法抹滅的感動。相關訊息可上臉書「貓裏藝文」粉絲專頁或苗栗縣政府文化觀光局網站查詢。