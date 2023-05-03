一是最新規範適法能力不足：眾所皆知，ChatGPT的資料庫僅到2021年，故針對新規定，例如：2023年台灣綜合所得稅調高免稅額、標準扣除額、薪資與身心障礙特別扣除額以及課稅級距，以及今年新增民眾協助烏克蘭難民，賑濟烏克蘭捐贈項目得以全額列報捐贈列舉扣除額等新規定，ChatGPT皆無法處理。

二是引導使用者能力不足：ChatGPT需要由使用者「完整提問」相關情境與背景資料，它才有機會提供正確答案，但一般使用者對稅務規則不熟悉，往往無法提供完整資料或背景說明。

三是處理複雜問題能力不足：經實測發現ChatGPT僅能提供簡單稅務問題的基本建議，若遇到複雜的稅務情境，產生出東拼西湊錯誤答案的機率非常高。

四是擔責能力不足：實際上，國外已經有許多利用ChatGPT所開發的人工智慧稅務輔助系統，例如加拿大的TaxGPT.ca，但它在聲明中即明確提到：TaxGPT.ca的目的是提供一種友好和平易近人的方式來讓使用者開始學習稅務，不是稅務計算器或專業稅務顧問，故無法承擔稅務責任。

五是隱私保護能力不足：報稅資料涉及許多個人隱私資料，雖然ChatGPT強調不會蒐集使用者隱私，但實際上許多實驗證明，系統還是會「暗中記住」線上提問的個資，使用者也無法確認其資料保護的能力，因此仍存在高度隱私風險。