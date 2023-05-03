中信兄弟洋投象魔力因為手肘不適在日前返美動刀，也打亂球隊洋投布局，球團3日宣布，已與新洋將金安（Nick Kingham）完成簽約，預計於7日前抵達台灣，與「黃衫軍」一同奮戰，期待他的加入後能讓兄弟「安」心奪「金」。

兄弟今年將尋求3連霸，開季外援都為熟面孔，續留洋捕手福來喜，洋投部分則是德保拉、泰樂及從韓職回鍋兄弟的象魔力，結果象魔力只在開季先發出賽1場後就傳出手肘不適，經過與醫生討論、評估後，建議動刀才能恢復，而他也在4月底回到美國進行手術，術後再返台展開復健路。

開季洋投戰力受到傷病影響加上打擊手感低迷，兄弟戰績並不理想，開季20場僅拿下7勝12敗1和的成績，在5隊中敬陪末座。為了補強投手戰力，兄弟宣布簽下美國籍、身高高達196公分的右投手金安，31歲的金安曾在2018至19年效力海盜及藍鳥隊，近年則是在韓職SK飛龍及韓華鷹打拚。