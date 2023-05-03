金管會主委黃天牧今日到立法院財委會接受備詢，賴士葆問如果P2P平台出問題了，民眾能不能找金管會銀行局或者金融評議中心？黃天牧回應，不能。

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賴士葆問及，民眾在P2P平台上被詐騙的事件。黃天牧回應，這是民間借貸行為，不是金管會特許事業，P2P平台在市面上已經有一段時間，民間借貸是《民法》規範事項，《銀行法》只有規範其他非特許事業不能從事存款業務，沒有限制借貸不行。

黃天牧表示，確實有P2P平台在銀行有存款帳戶或合作模式，金管會已經提醒銀行合作模式上注意的事項，有3家銀行已經合作模式，但這是銀行基於風控之下選擇合作，並非金管會核准。

賴士葆問及，到底民眾在P2P平台上出問題，是不是可以找金管會銀行局或者金融評議中心？黃天牧表示，不是金管會特許事業所以就不可以。2016年有提醒平台衍生的風險

賴士葆指出，金管會這樣有點消極。黃天牧表示，如果涉及金流都要金管會管，那就無遠弗屆了，金管會權責在於金融的特許事業，且這次事件是主事者的人謀不臧，惟黃強調，還是P2P平台是正常經營的。

銀行局長莊琇媛則表示，目前已接獲4至5件的民眾檢舉案，由於涉及違反《銀行法》已經涉及存款相關規定、屬於刑法，這兩天就會移送給檢調進行處理。