路透社報導，中國3年多前與澳洲陷入政治紛爭，開始阻擋進口多種澳洲商品，如今限制正在放寬，但跟當初阻礙貿易相比，恢復貿易的挑戰更多。澳中商會會長奧森說，恢復正常將是個緩慢過程。

澳中領袖去年底的會談促成雙方關係融冰，中國今年1月放寬對澳洲煤炭的限制，然而經過3個月，今年3月的煤炭進口水準仍只有2016至2019年平均值的三分之一。

貿易商表示，官僚體系有其慣性，上級的話要過幾週才會傳到中國海關官員；貿易商為了處理許可證事宜，得拜訪8個政府部門。買家則稱今年2月，進口許可證申請作業的電腦系統裡還沒列入澳洲。

而且澳洲礦場在過渡時期已經找到新買家，不再為焦煤提供優惠價格。同時中國的市場份額也被俄羅斯與蒙古國更便宜的產品吃下。

澳大利亞中國工商業委員會（Australia China Business Council）會長奧森（David Olsson）說：「這些事情需要時間，沒有魔杖能使一切恢復正常，這會是需時幾個月的緩慢過程。」

中澳關係惡化可追溯至2017年，當年澳洲表態關切中國把引發爭議的南海島嶼軍事化，並引進反外國干預法，被認為是在劍指北京。

在澳洲呼籲調查新冠病毒起源後，中國於2020年以阻礙貿易作為回應，阻擋從煤炭到木材、合計約170億澳幣（約新台幣3510億元）的澳洲產品進口。

不過雖然有上述限制，澳洲對中國的整體出口額依然激增，從2019年的1490億澳幣，提升至去年的1750億澳幣，主因鐵礦貿易蓬勃發展。報導稱，對於中國鋼鐵廠來說，鐵礦貿易重要到承受不起干擾。