福特公布第一季營收年增20%，為415億美元，其中汽車業務營收為390.9億美元，優於市場預估的360.8億美元。淨利為18億美元，相當於每股盈餘44美分，遠優於去年同期的淨損31億美元、每股虧損78美分。經調整後每股盈餘63美分，優於市場預估的41美分。

該美國第二大汽車製造商宣布全年經調整後獲利介於90億～110億美元以及經調整後自由現金流為60億元的預測維持不變。全年資本支出預估介於80億～90億美元。

在特斯拉今年6度大降價，並在周一首度同步調漲美國、中國、加拿大和日本等4國售價後，福特決定第二度調降Mustang Mach-E價格。

Mustang Mach-E是美國銷量排名第二的電動車，曾在2022年創下銷售記錄，但由於產能無法跟上，福特已經有一段時間沒有接受新訂單。最近福特墨西哥廠的產線完成升級，有助於擴大Mustang Mach-E產能，因此福特周二宣布恢復接單，以彌補第一季低迷的銷量。

福特表示，受改造產線影響，第一季Mustang Mach-E的出貨受限，在美國的銷量下滑20%。

福特表示，隨著Mustang Mach-E產量在下半年放大，公司也將提高標準里程電池版Mustang Mach-E的續航里程。

福特表示，根據版本不同，大多數Mach-E價格調降3,000或4,000 美元，降價幅度最高達7.8%。後輪驅動版Mach-E Premium價格從50,995美元調降至46,995美元。

福特執行長Jim Farley在法說會上表示，福特無意「不惜任何代價追求電動車銷量，我們不會僅僅為了搶市佔來定價」。

這和特斯拉執行長馬斯克的立場形成鮮明對比，上個月馬斯克在財報發布後表示，為了衝刺銷量，特斯拉可以將汽車利潤砍到零。