裕日車自2003年10月成立，矢志成為「產品創新」及「服務創新」標竿企業，秉持「技術日產 智行未來」品牌精神，打造智能移動新世界，迄今在台深耕即將邁入第20周年。為歡慶迎接裕日車20周年，並持續響應政府政策，延續「NISSAN 10倍普發 幸福加碼送」限時購車優惠，即日起至5月31日止，入主NISSAN國產全車系，即享普發金6千元升級2萬元配件金。

NISSAN KICKS 2018年上市至2022年9月止，以年輕動感外觀再搭配豐富的智行安全配備，累計銷售共計5萬7874台，穩坐小型跨界休旅冠軍。裕隆日產於2022年10月6日起推出NISSAN KICKS全新改款上市，全新改款NISSAN KICKS自2022年10月上市以來至2023年4月，累計共銷售7147台，持續蟬聯跨界休旅銷售冠軍。