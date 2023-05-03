群益台灣半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，半導體元件是現代科技應用中的核心，更是全球必爭之地，而台灣擁有完整的半導體產聚落，在晶圓代工、封測等領域更是全球領頭地位，半導體產業之毛利率更長期穩居台灣電子業第一，不僅是台灣經濟的護國群山，在產業投資上也是獲利神山。後市來看，在雲端、AI、電動車、高階手機等需求帶動下，產業長期成長趨勢仍相當明確，且台灣半導體企業在國際市場上競爭能力強勁，投資前景持續看好，現階段雖因庫存調整拉回，但也使得長線佈局買點浮現。

謝明志進一步指出，值得留意的是，台灣半導體護國群山企業不僅成長前景與獲利能力佳，當中更有不少願意與股東同享獲利、採行高配息政策的公司，提供投資者在布局台灣半導體產業外，還能同時兼顧存股收益之需求，達到息利雙收投資目標，建議投資人可善用結合半導體主題及收益特性之台灣半導體收益ETF來參與，透過指數成分股篩選出具在股息、獲利能力與股價動能上都相對出色的個股，以更精準掌握半導體高息股，提升投資效益。