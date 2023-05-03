去年6月24日黃姓男子因為違停遭到開罰單，一旁的張姓男子拿起手機錄影，此舉惹怒黃男，讓黃男破口大罵張男「幹！」、「幹啊林北細啊（台語）」、「還不滾進去嗎？」等語，讓張男氣得向黃男提告公然侮辱。但高雄地檢調查時，認為「幹」可以用來與親友之間的問候發語詞，例如「幹！最近死到哪裡去了？」且員警出庭作證，認為黃男當下只是情緒激動、講話大聲，因此高雄地檢署以不起訴處分。

不起訴書指出，去年6月24日黃男因違停遭到開單，當時在2樓的張男拿起手機錄影，遭到黃男發現後，黃男勃然大怒，對著2樓大罵「幹！」、「幹啊林北細啊（台語）」、「還不滾進去嗎？」，讓張男氣得對黃男提告公然汙辱。

但檢察官認為，雖然黃男以不雅言詞對著張男叫囂，但「幹」屬於發語詞，既可以汙辱他人，也可以用來與親友之間的問候發語詞，例如「幹！最近死到哪裡去了？」等例子。且當下開單的員警表示，當時張男在2樓，加上黃男因被開單心情本來就不好，所以講話大聲了點，加上張男拍攝時不聽勸離，黃男才會生氣。檢察官採信員警說法，因此以不起訴處分黃男。