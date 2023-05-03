婦幼隊員警模仿「黑暗榮耀」演員造型參演宣導短片。（新北市婦幼警察隊提供）

搶搭黑暗榮耀熱潮，女警化身「文同根」宣導防詐。（新北婦幼警察隊）

韓劇「黑暗榮耀」在台熱播，飾演女主角文同垠的演員宋慧喬再度收獲大批影迷。新北市婦幼警察隊搶搭影劇熱潮，模仿劇情自製「非常好騙」短片，由女警飾演「文同一條根」，同時邀請邀藝人王思佳、沈玉琳入鏡，呼籲社會大眾預防詐騙。

宣導片「非常好騙」以韓劇「黑暗榮耀」為藍本，由「文同一條根」開場，依序介紹詐欺五人幫「梅真心、高爆愁、賈麥加、A踢M、賈親友」出場，分別代表「感情詐騙」、「投資詐騙」、「網路購物詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假冒親友詐騙」5種常見詐騙手法，角色活潑台詞詼諧，讓觀者迅速了解常見詐騙型態。

王思佳及沈玉琳也現身呼籲防詐，提醒大家一起「識詐、反詐騙」以及防詐三步驟「一聽、二掛、三求證」。

此外，警政署將於5月5日舉行「全民防詐，藝起發聲」記者會，邀請近40位藝人共同發聲，並將當天訂為「全民防詐啟動日」，新北市婦幼隊也會在當天官方臉書粉絲團分享警政署記者會直播，邀請全民一起「識詐」、「防詐」。