台中一中今天中午開記者會說明。（張妍溱攝）

台中市長盧秀燕3日參加南區永興、工學、永和三里活動中心興建工程開工動土典禮時表示，台中一中是全國最好的學校，孩子優秀有創意，但是玩笑開過頭了，對別人造成傷害，學生學到經驗，對社會也是很好教育。

據了解，台中一中上個月29日校慶園遊會，有班級使用台語「死番仔」的諧音「烯環鈉」當攤位主題，被外界認為是歧視原住民。台中一中校長林隆諺昨日也表示願意承擔責任，今天中午開記者會除了宣布後續校園教育輔導及處置，另外該班學生對外發聲明再向全國原住民朋友致歉。