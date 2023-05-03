聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有與妻子王敏感情生變，法院判准2人離婚確定，王敏訴請夫妻剩餘財產差額分配，台灣高等法院更一審考量王女是「盡責任的好媽媽、好太太」判決宣昶有須給付她723萬7224元。可上訴。

47歲的宣昶有在2005年與竹科新長豐公司創辦人王公展女兒、自由作家王敏結婚，當時被譽為「竹科王子與公主的完美婚禮」，2013年2人鬧上法院，王敏追加反請求夫妻剩餘財產分配，經最高法院就夫妻剩餘財產分配部分發回更審，離婚部分判准確定。

王女主張， 與宣男已獲法院准離婚確定，他在2013年11月28日訴請離婚時之婚後剩餘財產為8172萬744元，她則為74萬3744元，差額半數為4048萬8500元，請求被宣男須給付她1112萬9765元。

高院更一審認為，宣男稱王女「是個盡責任的好媽媽，是個關心我的好太太，會幫我想三餐、起居」，顯見王女在兩造婚姻關係存續期間對他生活照料，應有相當之貢獻及協力，王及宣的婚後剩餘財產價值各為74萬多元、1521萬多元，判決宣須給付王差額半數、723萬7224元。可上訴。