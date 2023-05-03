桃園市長張善政選前曾提出「產婦心理諮商」政見，今天於市政會議宣布，全國首創的婦幼政策將於10日兌現，包括產後憂鬱評估 、心理諮商及中醫診療調理 ，其中心理諮商更不限產後婦女，連配偶都納入補助。

衛生局表示，產後憂鬱評估是針對產後住院婦女，預計人數9000人，補助費用為問卷評估每份100元；心理諮商針對產後6個月內婦女及配偶，預計人數3000人，提供心理諮商費用補助，個人諮商費用為2000元，伴侶諮商費用4000元，每人上限8000元；中醫診療調理服務針對產後6個月內婦女，預計人數為500人，主要透過母嬰知能、藥膳調理及診療的方式改善產後憂鬱，費用每次1200元，每人上限4800元。

衛生局表示，在醫療機構中生產後的婦女可透過線上填寫愛丁堡產後憂鬱量表，若發現自我評估的分數高於13分，衛生局的個管師將聯繫媒合諮商機構或中醫機構，協助產後婦女做調理。若在社區產後6個月內的婦女，如自評認為有憂鬱狀況，可至線上、電洽衛生局預約，或是自行前往諮商及中醫機構。補助費用將由合作機構提出申請，衛生局會審查機構按月送交的造冊資料及領據請領費用，補助經費將每月撥款至合作機構。

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