有著「華爾街狼王」稱號的傳奇投資人伊坎（Carl Icahn）旗下投資集團Icahn Enterprises遭做空機構盯上，指控伊坎透過「龐式騙局」蒙騙投資人，並高估其企業價值超過75%，使得Icahn Enterprises股價一天重挫近20%，瞬間蒸發超過40億美元（約新台幣1229億）的市值。

綜合外媒報導，知名空頭機構興登堡研究（Hindenburg Research）周二發布報告指出，Icahn Enterprises一直都是利用新投資者注入的資金，向舊投資者支付股息，猶如龐氏騙局的模式讓Icahn Enterprises的股票不符實際價值，公司股價較資產淨值溢價達218%。

此事讓Icahn Enterprises的股價一度重挫達27%，最終收在40.36美元，下跌19.95%，創下史上最大的單日跌幅，公司市值損失40億美元，伊坎的身價也暴跌29億美元（約新台幣890億）的規模。

值得一提的是，伊坎過去時常站在股東角度，多次公開批評其他企業的公司治理與透明度問題，沒想到近日卻是旗下公司出狀況，更加引起市場熱烈討論，遭致不少批評。

伊坎發布聲明反擊，興登堡「自以為是」的報告是犧牲Icahn Enterprises長期股東的權益來謀求利益，我們堅持公開營運訊息，最終Icahn Enterprises的業績會像往常一樣不言自明。