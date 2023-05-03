香港女星洪欣與小她10歲大陸男星張丹峰結婚14年，五年前男方被爆出軌美女經紀人後，去年再被發現雙方仍有來往，更在出差時同睡一間房，對此，洪欣在凌晨發文宣佈離婚，張丹峰也發文寫下「對，不過了」，如今卻被爆出兩人並沒有離婚「只是吵架而已」。

一名網友昨（2日）有網友在微博上曬出，疑似她與畢瀅的聊天紀錄，從對話紀錄中可見，畢瀅否認洪欣、張丹峰離婚是因為她，更直接說道他們倆其實「沒離婚，早上我還給她打了電話，說是吵架了，給他們點時間吧」，且今（3）日凌晨，疑似畢瀅的帳號突留言區承認聊天對話內容「對，這話是我說的」，一番話讓許多網友質疑是洪欣、張丹峰是為了直播賣貨在炒話題，對此，兩人未做出回應。

疑似畢瀅帳號突出面爆料兩人根本沒離婚。( 圖／擷取自微博)

事實上，在洪欣日前突在微博宣告「我和張丹峰不再是夫妻關係」正式切割，而男方也發文寫下「對，不過了」更附上哭下不得的表情符號，但部分網友在底下留言提及出軌的事情「和畢瀅過嗎」、「挺幼稚的，就是一副做錯事還死要面子的感覺」、「所以是刪不過來了才回應的嗎」而張丹峰也針對這些言論一一做出回應反擊。

此外，一個曾替張丹峰和洪欣澄清謠言，且名為「畢瀅」的帳號也在當時發文標記張丹峰和洪欣「兩位老師，吵架歸吵架，別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了」如今對話紀錄流出加上疑似畢瀅又出面證實，再度引起外界熱議。