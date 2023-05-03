全國中等學校運動會上月落幕，新北市代表隊奪下122金97銀138銅，金牌數量創隊史最高，還獲得3個最高榮譽運動精神獎，其中射擊、滑輪溜冰、舉重及田徑等4種類破9項大會紀錄、1項締造全國紀錄，新北市長侯友宜今在市政會議鼓勵年輕選手，佩服選手參賽精神。

奪下競技體操吊環、地板、單槓、跳馬、鞍馬、個人全能等6個項目金牌的三重高中選手代表莊佳龍今將大會個人最高榮譽運動精神獎獻給新北市，該最高榮譽運動精神獎由三重高中競技體操選手莊佳龍選手、光復高中射擊選手陳妍卉、竹圍高中柔道團隊摘下。

三重高中教練林永錫說，選手面對連續3天高強度賽事，對體能及技術都是一大挑戰，所幸莊佳龍最後能克服壓力，穩定發揮，奪下6面金牌；莊佳龍說，未來會以運動精神獎殊榮為動力，期許再精進動作技術和難度，邁向國際賽事舞台。

同獲運動精神獎的陳妍卉說，她在升高一後的寒假，開始增強自我體能，在教練引導下調整姿勢和心態，最終展現出優異成績，這是對自己極大的肯定，期許未來能達到更卓越的目標。

另外，竹圍高中柔道隊也在全中運獲得3金5銀3銅，校長楊耀焜表示，感謝柔道教練及師長們的指導，將柔道競技技術傳授給選手，將柔道基本精神，引導選手展現團隊紀律和運動精神。

教育局表示，本屆全中運新北市代表隊奪122面金牌數創新高，其中奪得3個最高榮譽運動精神獎在全國居冠，明年將繼續挑戰，盼再創高峰。