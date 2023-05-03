名主持人黃子佼2日晚間發長文抗議《天下雜誌》，不滿對方未事先告知的情況下，把他的文章大幅刪改，決定「我就在此請辭了」；稍早《天下雜誌》發聲明致歉，但黃子佼認為4年來不斷累積怨氣，請辭的心意已決。

黃子佼在文中指出，2019年開始與《天下雜誌》合作，除了第一篇之外，其他篇都被大幅度改掉標題和內容，變得很不像自己的文章，最令他不開心的是，《天下雜誌》沒有事先溝通就擅自更改，「我是寫得很差膩？還是找不到我嗎？」所以黃子佼決定終止合作，會將全部20篇的稿費捐出，並懇求《天下雜誌》下架不完整的專欄，好聚好散。

此文一出，獲得大批粉絲的力挺，其中一名網友留言：「支持佼哥，我覺得沒有事前告知，真的很不懂尊重，即便是編輯刪文也應該告知原因充分溝通，而不是獨斷獨行，這很不專業。」黃子佼看了超認同，回應：「沒錯。難道我是住在斷聯的深山嗎？」也感嘆：「四年了，二十篇。不知道被蒙蔽了多久。」亦批評《天下雜誌》「如此有權威又如此草率。」

另名網友則提出不同的見解，認為會不會是黃子佼太忙，所以沒時間想？對此黃子佼解釋：「我有助理當窗口喔，這兩年都沒來告知，不是我忙不忙的問題啦～我都有空寫了！？？！」、「怎會是我忙？我沒功夫想？！你太低估我對待自己作品的在意了啦～～」

《天下雜誌》雖有向黃子佼道歉，但沒有接受下架文章的建議，只有到後台修改，黃子佼坦言有點受傷，4年來不斷累積，所以終止合作不是激動的決定，也在留言區爆料天下雜誌「建議」他改臉書發文，深感莫名其妙，「自始至終該改回來的是貴單位所收到的我的原稿（或任何被貴單位禮聘來的專欄作家稿），還有這幾年改稿不告知，這種邏輯與SOP最該改，而不是默默改我的專欄、標題，或此刻來拜託我改臉書發文內容。」