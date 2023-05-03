立法院會昨三讀修正《海岸巡防機關器械使用條例》部分條文，經過海巡署長就該情形合理判斷，認為已經沒有其他手段制止時，得於必要限度內使用砲，而若於情況急迫或無法有效通聯時，得由現場最高指揮官認定；對此，國民黨立委賴士葆表示，對於什麼情況是「急迫」，就是空白授權，內部細則要訂好，否則武器都是一刀兩刃，可能有很多副作用。

賴士葆表示，所有武器都是一刀兩刃，執法單位必須去拿捏，否則可能有很多副作用，當時因為海巡弟兄他們需要，立法院也覺得可以，才來修法，但對於什麼是「急迫」情況，就是空白授權，自己要去判斷，還是有指揮系統，內部SOP細則要訂好。

民進黨立委趙天麟表示，槍械使用辦法是針對所有治安執法人員，不僅是陸上警察，還有海上海巡，在這個脈絡下，給予執法人員面對兇徒、海盜時，更有執法能量。

趙天麟指出，且中共海警法越修越嚴峻，恐造成區域灰色衝突，對於海巡人員的安全跟執法能量當然要提升，母法通過後，子法配套措施要更周延，相關學者的提醒，也是讓海委會主委管碧玲跟行政院考量，海巡畢竟是第二海軍，要盡量避免引發戰爭衝突，這部分就要讓管碧玲傷點腦筋。

另外，明定海巡機關用砲的認定權責，會不會讓海巡有軍隊的味道，對此，趙天麟表示，船體本身武器就是砲，面對海盜、侵害電纜的漁船、民兵等等，使用的武器就沒有那麼多限制。

他指出，如果在這個地方綁手綁腳，就讓我國海巡兄弟姐妹只能降低治安能量、束手就擒，因此必須授予海巡執法能量，大家也擔心中共現在挑釁意味濃厚，若用到砲會造成更大型武裝衝突，這部分管碧玲有說明，會在子法更周延，希望海委會多花點心思。