恆生科技股指數跌2.38%，成分股普遍下跌，僅聯想和海爾智家小漲。萬國數據跌近9%，跌幅最大。
百威亞太即將發布業績，目前漲近3%，在藍籌股中表現最佳。
金沙中國暫跌5.5%，在藍籌股中表現最差。
匯豐控股暫跌0.6%，儘管獲高盛調升目標價至至81港元，並維持「買進」評級不變。
百勝中國首季淨利年增近兩倍，激勵股價上漲4%，稍早前一度漲逾6%。
受國際油價暴跌逾5%打擊，「三桶油」全跌，中石油目前跌4.3%，中海油跌3.2%，中石化跌3.9%。
地區銀行股暴跌，加上投資人觀望聯準會利率決議與政策指引，隔夜美股三大指數均跌逾1%，受此影響，周三香港恆生指數點盤中大跌1.8%，為19568.68點。國企股(H股)跌2%，為6547.03點。
恆生科技股指數跌2.38%，成分股普遍下跌，僅聯想和海爾智家小漲。萬國數據跌近9%，跌幅最大。
百威亞太即將發布業績，目前漲近3%，在藍籌股中表現最佳。
金沙中國暫跌5.5%，在藍籌股中表現最差。
匯豐控股暫跌0.6%，儘管獲高盛調升目標價至至81港元，並維持「買進」評級不變。
百勝中國首季淨利年增近兩倍，激勵股價上漲4%，稍早前一度漲逾6%。
受國際油價暴跌逾5%打擊，「三桶油」全跌，中石油目前跌4.3%，中海油跌3.2%，中石化跌3.9%。
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