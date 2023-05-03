恆生科技股指數跌2.38%，成分股普遍下跌，僅聯想和海爾智家小漲。萬國數據跌近9%，跌幅最大。

百威亞太即將發布業績，目前漲近3%，在藍籌股中表現最佳。

金沙中國暫跌5.5%，在藍籌股中表現最差。

匯豐控股暫跌0.6%，儘管獲高盛調升目標價至至81港元，並維持「買進」評級不變。

百勝中國首季淨利年增近兩倍，激勵股價上漲4%，稍早前一度漲逾6%。

受國際油價暴跌逾5%打擊，「三桶油」全跌，中石油目前跌4.3%，中海油跌3.2%，中石化跌3.9%。