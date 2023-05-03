上櫃爆發力（Outperform）：上櫃股票的股性較活潑，易受消息面影響股價波動，一旦有利多消息，就容易吸引買盤，若加上ESG篩選，整體投組的爆發力就更加十足。比較台股市場的五項指數自2018年底至2023/02/24區間的績效表現，上櫃ESG30指數的年化報酬率高達21.4%，相對上櫃30指數（17%）、上櫃指數（16.9%）、台灣加權指數（16.4%）、台灣高股息指數（10.5%），更有爆發成長動能。

ESG即戰力（Transform）：上櫃ESG30指數瞄準重大事件公布月份，在每年4月、6月、9月、12月定期進行指數調整，像是：4月企業年報公布旺季與12月的台灣永續評鑑分數發布，透過財務指標、流動性以及ESG規範，進行投組排除、篩選，汰換具即戰力的個股上陣，讓指數績效能更上一層樓，也能增加防護效果。

台股收益力（Cash Flow）：中信上櫃ESG 30（00928）採取半年配頻率，首次配息評價預計落在2023年12月。根據臺灣指數公司回測資料統計，上櫃ESG30指數自2019年至2022年的各年度殖利率分別為6.1%、5%、5.5%、3.2%及4.9%，相較上櫃30指數、台灣加權股價指數及上櫃指數，除2022年之外，上櫃ESG30指數其餘年份均高人一等。

整體而言，張嘉祐指出，因上櫃股票具備股本規模優勢、籌碼集中及股性活潑等特色，即將問世的中信上櫃ESG 30（00928）投組當中更透過流動性、財務能力及ESG指標，精粹出櫃買市場中的藍籌股，讓投資人可參與上櫃市場的成長潛力，也因股票走勢波動度大，感受度也更加提升。