民進黨立委鍾佳濱要求衛福部將進口販售業者也納管。（鄭郁蓁攝）

好市多「科克蘭冷凍莓」至今共有3批被檢出A型肝炎病毒，其中一批已經流入市場，由於至今所有莓果產品都是來自好市多，且產地不同，立委鍾佳濱質疑，現有食安法僅規定，上市上櫃公司要自行設立「食品安全實驗室」，好市多因為是進口販售業者因此不在此項，好市多在台灣共14家分店，其中3家營運佔全球前十名，「他很大，卻沒有負起該有的社會責任」，衛福部部長薛瑞元回覆，會來研究。

好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」日前遭檢出A肝病毒陽性，已賣出17噸。薛瑞元今天再爆，這兩天再度查驗到含有A肝病毒的好市多莓果，是來自美國進口，產地在美國，也就是說，目前總共三批有A肝病毒的莓果，產地分別是智利、美國，僅智利的在後市場檢出，其餘兩批在邊境即攔截。

目前為止進口有問題的莓果「剛好都是好市多」，薛瑞元表示，因此已經暫停好市多暫停輸入一個月，並要求好市多必須繳交檢討報告，請他們詢問供應商可能的感染源為何，並提出改善報告。

民進黨立委鍾佳濱今天質詢時指出，好市多販售前，自行委託ITS、SGS、BV3家公司做食安檢驗，卻仍然爆出A肝莓風波，問題就出在，這三個公司都沒有檢驗Ａ型肝炎病毒。

鍾佳濱指出，2011年，台灣發生最大的塑化劑風暴，當時「義美」成為唯一躲過風暴的企業，正是因為有自己的實驗室，也因此在2014年《食品安全衛生管理法》大翻修，當時要求「上市、上櫃及其他經中央主管機關公告類別及規模廠之食品業者，應設置實驗室」。

這次重點就在這家「美式」大賣場是純外資，並非在台上市上櫃公司，依法不須設置食品安全檢驗實驗室，只需要訂定食品安全監測計畫，進行自主管理。

鍾佳濱不滿，指出，這家美式大賣場台灣有14家，全球營業前十名的分店，就有3家在台灣，有三百萬個會員，平均單客價格3千元，是其他量費業者的5倍，「他很大，卻沒有負起該有的社會責任」。

鍾佳濱表示，食品大量進口，不能只靠政府的攔檢，要求衛福部部長薛瑞元承諾，會和各部會查明污染源，並做到控制外，也應將「進口量販業者」也納入管理對象，對此薛瑞元承諾可以做到，至於設立實驗室，也可以研究看看。