【LIVE直播】爭議未解仍排審鏡電視上架案 國民黨團衝NCC抗議｜2023.05.03

國家通訊傳播委員會（NCC）今(3)日上午討論鏡電視負責人變更等案，遭國民黨立委闖入抗議，要求中止審查。國民黨台北市議員李彥秀認為，並《國家通訊傳播委員會組織法》第六條規定，陳建仁應立即免除NCC主委陳耀祥職務，否則就是共犯結構的一員。

鏡電視上架案爭議不斷，NCC今日排審此案，國民黨立法院黨團質疑尚有疑慮待釐清，闖入NCC大廳抗議，要求停止審查。李彥秀今在臉書痛斥，去年底民進黨慘敗，蘇貞昌辭職下台，讓鏡電視上架案沉寂，如今鋒頭過去，瀆職罪犯嫌陳耀祥非但無辭職謝罪下台，還要「趕快處理」鏡電視案。

李彥秀直言，陳建仁是要向全體國人公開表態，該案是總統的旨意，「誰來做行政院長都要過」這件事嗎？並質疑陳建仁是真的無法處理陳耀祥，還是也是共犯結構之一？李彥秀進一步提到，據《國家通訊傳播委員會組織法》第六條規定，「本會委員有下列情形之一者，得由行政院院長予以免職：一、因罹病致無法執行職務。二、違法、廢弛職務或其他失職行為。三、因案受羈押或經起訴。」而陳耀祥為鏡電視護航，明顯達到第二項，讓蔡英文、陳建仁背上鏡電視大門神惡名，「這口氣，蔡英文與陳建仁吞的下去？」

李彥秀呼籲陳建仁應立即免除陳耀祥職務，停審鏡電視上架案，靜待司法調查結果，否則陳建仁就是為陳耀祥背書，蔡英文就是為特定媒體護航，民進黨全黨就是共犯結構。