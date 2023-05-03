台中太平警分局頭汴派出所與多個公益團體合作，捐贈了100本優良圖書給頭汴和東汴兩所國小。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平警分局頭汴派出所與多個公益團體合作，捐贈了100本優良圖書給頭汴和東汴兩所國小。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

為了幫助山區偏鄉的學童實現夢想，台中太平警分局頭汴派出所與多個公益團體合作，捐贈了100本優良圖書給頭汴和東汴兩所國小；發起人頭汴派出所所長林冠宇說，他在社區巡視時發現了學童的閱讀需求，也透過募書，希望能讓他們從閱讀中獲得更多的啟發和樂趣。

林冠宇說，他在社區巡邏時，發現許多山區孩子們在課後輔導或關懷據點，都需要愛心志工來陪伴他們讀書或聽故事。但是，他也發現這些孩子們能接觸到的書籍非常有限，有時甚至重複閱讀同一本書。

林冠宇心想，如果能讓這些孩子們有更多元和豐富的閱讀資源，那麼他們的視野和思維就能更加開闊和活躍；林冠宇於是聯繫了頭汴里長江思涵、陽光慈善協會理事廖敏男、太平國際同濟會邱紫嫣等愛心人士，共同籌募了圖書捐贈的經費。

於是，他就和頭汴警友站長林凱原、頭汴里長江思涵、太平國際同濟會及陽光慈善協會等公益人士聯繫，共同籌募了100本教育部推薦的優良圖書，並親自送到頭汴國小和東汴國小。

這些圖書包括了科學、文學、歷史、地理、藝術等各種類型，適合不同年齡層和興趣的孩子閱讀。頭汴國小校長王素貞和東汴國小校長梁丁財都非常感動和感謝這次的捐贈，表示這些圖書將會成為校園圖書館的寶貴資產，也會成為孩子們成長路上的良師益友。