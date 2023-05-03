台中市45歲駱姓陸籍配偶於臉書認識自稱尼泊爾喇嘛男子，因彼此皆篤信藏傳佛教備感投緣，對方向駱女請求資助200元美金生活費用供其修行，由於該國確實貧窮且金額甚小，駱女不疑有他前往銀行欲匯款，行員察覺有異報警，及時阻詐成功。

豐原警分局指出，豐原派出所警員許哲恩、賴加旂2日上午10時30分許獲報有民眾疑遭詐，經員警趕赴現場了解，45歲駱姓陸籍配偶表示，日前於臉書認識了網友自稱尼泊爾喇嘛，因彼此皆篤信藏傳佛教，閒聊時格外投緣，對方評估兩人有信任基礎後，開始向駱女請求資助生活費用，讓其在修行之路能教為順遂。

駱女認為尼泊爾該國確實貧窮且資助金額甚小，故前往銀行匯款美金200元（約新台幣6165元），好在機警行員通報警方，員警查看手機對話紀錄，初步研判宗教信仰僅是幌子，對方以柔情攻勢搏得駱女信任，最終目的是要騙光其積蓄，駱女恍然大悟果斷放棄匯款。

豐原分局長劉其賢呼籲，網路交友陷阱多，詐騙集團常以溫柔言語讓民眾卸下心防，進而騙取錢財，提醒民眾若有素未謀面的網友提及金錢、金融卡及存簿等私人財產，應小心謹慎、提高警覺，若有相關疑問可撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢。