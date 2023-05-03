由畢馬威（KPMG，台灣稱安侯建業）和雪梨大學商學院（The University of Sydney Business School）發布的一份報告顯示，去年中國在澳洲的投資有所增加，是2016年以來首次年度增長，但仍遠低於歷史標準。

《華爾街日報》報導，這份報告顯示，中國的投資主要針對鐵礦石、黃金和鋰等礦產項目，而針對商業房地產的投資進一步萎縮。

報導指出，新冠疫情期間，上屆澳洲政府要求對新冠來源展開調查，激怒中國政府；澳洲正試圖修復與中國的關係。

2022年，中國在澳洲的投資總額為14.2億美元，比2021年的5.85億美元增長一倍多，但仍遠低於2011年至2017年每年約100億美元的投資額。2008年，在澳洲礦業投資熱潮中，中國企業的投資更是高達162.0億美元。

報告稱，「2022年好於2021年，但仍是2007年以來中國投資額的次低年份，顯示尚未走出週期低谷。」此外，中國去年對外直接投資總額增長2.8％，正從2019至2020年的低谷中逐步恢復。

報告還說，隨著中國經濟從持續近三年的嚴格的新冠疫情防控中反彈，加上澳中雙邊關係趨於穩定，一些中國投資者可能再次考慮在澳洲的投資機會。

在中國經濟從疫情低谷中反彈的過程中，中國也很可能需要更多能源和大宗商品。今年早些時候，中國取消對澳洲煤炭的非正式禁令，並同意採取措施，解決與澳洲在大麥方面的貿易糾紛。

不過，據參與撰寫報告的雪梨大學商學院中國商業和管理學教授Hans Hendrischke說，澳洲更嚴格的投資審查和中國政府對資本外逃的擔憂，可能成為投資全面恢復的重大障礙。