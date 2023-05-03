2支西區低順位種子正面交鋒，勇士主場交手湖人首戰，安東尼戴維斯（Anthony Davis）大展神威，全場狂轟30分、23籃板及4記麻辣鍋，儘管柯瑞（Stephen Curry）持續首輪優異表現拿下27分，但受制於湖人強悍防守，勇士關鍵時刻追分不及，最終湖人以117比112先拔頭籌。

季後賽首輪未開啟「全力詹」模式，詹姆斯開賽進攻慾望強烈，但出手3次包含三分線外2次投籃僅命中1球，勇士則由克雷湯普生不斷開炮取得10比2領先，打得湖人連忙喊出暫停，短暫休息過後，湖人明星長人安東尼戴維斯加強侵略勇士禁區，首節就拿下14分，克雷湯普生則攻下勇士最高的10分，首節結束湖人落後2分。

兩隊次節持續糾纏，湖人這邊戴維斯持續得分貢獻，半場就拿下23分、11籃板，雖然柯瑞手感略差，只得到10分還奉送4次失誤，但首輪系列賽失魂的普爾卻突然大爆發，單節轟下13分，投進4顆三分還上演1次精彩四分打，湖人則在詹姆斯的跳投下，進入半場休息以65比64領先。

第三節詹姆斯聯手里夫斯（Austin Reaves），率先取得10分差拉開比數，湖人佔據上風，以8分領先來到決勝節，氣勢逼人的紫金大軍一度112比98領先，但勇士一波14比0扳平再讓戰局緊張，就在最終決勝時刻，戴維斯先是送出火鍋封阻，羅素（D’angelo Russell）上籃重新取得領先，即便湖人接下來在讀秒階段多次打鐵，但始終可以取得進攻籃板重新佈署攻勢，比賽也就在薛洛德（Dennis Schroder）兩罰俱中後畫下句點。

除戴維斯外，詹姆斯也有雙十進帳，拿下22分、11籃板數據，也送出3次火鍋，羅素拿出首輪G6好狀態，攻下19分、6助攻；湯普生25分，單節狂下13分的普爾，最終也留有21分、6助攻成績。