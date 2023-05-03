擁有H級突出長輩的網紅辣模辛尤里在IG擁有14萬粉絲追蹤，最近疫情解封，辛尤里也跑到日本去玩，昨(2日)晚上她發文，分享回台時不慎在行李箱放了行動電源，結果被機場人員攔住，要求她拿走行動電源，未料裡面放的大尺寸內衣也爆出來，還有新買的巨型按摩棒，讓現場一陣尷尬。

辛尤里過去曾自曝感情出問題，2021年她一度發文想不開，稱：「我硬撐著活不是為了讓你們看笑話，我撐不下去了，這世界再見了」，還點名讓她心碎的人是新加坡人，「在我在手術時，我一個五年的好友還要密我這位想在我面前強暴我閨蜜的朋友，問他要不要去唱k，還說我看到他們打X也是正常，我在那痛苦的要死，你們在那笑我是吧！」但幸好她最後沒事撿回一命。

辛尤里發文。（圖／翻攝自辛尤里臉書）

今年初，辛尤里則再度憤怒發文自曝遇到性騷擾，兇手「400萬人追蹤的YouTuber」，隨後被暗指的網紅「葉式特工」曬出兩人對話紀錄，表示當天是女方邀他去飯店，更要求他要帶花，隔天辛尤里更與他對話正常，完全不像是被性騷擾的樣子，卻遭對方控訴伸鹹豬手，反諷：「如果妳當真的覺得被騷擾了、不舒服，妳怎麼還可以繼續叫酒，開開心心地下去拿？妳怎麼還可以主動湊到我旁邊，躺在床上跟我講話？」

最近辛尤里在IG曬出一連串人在日本的美照，昨她發文表示因行李箱放了行動電源，被機場人員要求拿出來，結果先掉出一大堆胸罩跟按摩棒，「真的很尷尬，他會不會覺得我有特殊癖好」，粉絲回應：「他一定被震懾到了 .... 他是不是有要妳的電話？」、「我還在上班中！可是又忍不住想大笑！」、「直接對妳印象深刻」、「沒事，合個影，留個紀念，就能解決」。

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