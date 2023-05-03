一名女性糖尿病患者，在配合用藥下，原本血糖控制得宜，但近日一次回診時，糖化血色素突然飆高超過13%，醫師詢問後得知，病患雖仍服用控制血糖的藥物，但每天喝一杯「蜂蜜苦瓜檸檬飲料」，導致血糖飆升。醫師表示，酸味的水果仍含糖份，例如檸檬的酸味是因酸度遮蓋甜度、加上蜂蜜含糖量極高，導致血糖嚴重失控。

心臟內科醫師蔡松恩在《醫師好辣》節目中表示，上述糖尿病患者原本血糖控制得宜，半年前的糖化血色素為6.8%，屬於糖尿病患者的合理範圍，但近日測得的糖化血色素突然飆破13%，亦即增加1倍，因此他詢問患者血糖異常的原因。

患者向蔡松恩表示，這段期間仍依照醫囑持續服藥，只是每天飲用蜂蜜苦瓜檸檬飲料，因為檸檬味酸，而蜂蜜是天然食物，所以自覺可以安心飲用。

蔡松恩表示，聽聞患者的說法後，他趕緊說明，檸檬只是酸味遮蓋甜味，事實上，仍含有天然的水果糖份，原汁的檸檬汁100c.c約含2.5顆方糖，市售的檸檬汁會加更多糖份。

他並補充，蜂蜜是含糖量極高的食物，該病患在每天飲用這款酸味飲料的情況下，長期攝取大量糖份，使得血糖飆高，導致糖化血色素遠超過糖尿病患者的安全標準7%。