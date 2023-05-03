新北市三重區龍濱路70號前分隔島昨(2)日深夜被人發現遭棄置一個骨灰罈，嚇得民眾趕緊報警，三重警方派員到場查看後，先將骨灰罈帶回處理，後根據上面的往生者資料尋獲家屬，沒想到竟是因為清潔隊拒收骨灰罈，因此家屬才隨意丟棄，目前警方已轉報新北市環保局依法開罰。

三重警方昨晚10時38分獲報骨灰罈遭人棄置後，隨即派員前往現場查看，員警先將骨灰罈帶回派出所後，根據骨灰罈上的往生者遺照、名字以及生辰等資料尋找家屬，最後找到往生者的兒子44歲張姓男子將其領回。

據了解，該骨灰罈原本盛裝張男亡父的骨灰，近期其父骨灰已海葬完畢，親屬便交由40歲張男弟弟處理，他昨日開車經過龍濱路與長榮路口時，見到有資源回收車便希望將骨灰罈交由他們處理，但資源回收車人員表示骨灰罈非屬資源回收物，結果張男竟將其亡父骨灰罈棄置原地後離去。

目前三重警方已轉報新北市環保局，由清潔隊聯繫張男弟弟後，將依《廢棄物清理法》裁罰。