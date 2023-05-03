好市多引進的科克蘭冷凍莓果近期遭驗出A肝病毒，引發許多消費者恐慌。衛福部長薛瑞元今天上午受訪時則表示，今又有一批好市多藍莓在邊境被檢出A肝，已下令好市多暫停輸入以釐清案情。食藥署則指出，目前邊境驗到的產品均未流入市面，已在4月30日啟動擴大後市場抽驗，目前正在檢驗中。

食藥署稍早發出聲明，指出好市多分別於今年3月27日及4月11日，向本署報驗「智利KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭冷凍三種綜合莓(規格：1.81 kg／包)」，以及「美國KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭冷凍藍莓(規格：2.27 kg／包)」各1批，上述產品分別於4月10日及5月1日晚間檢出A肝病毒陽性評定不合格。上述批次產品即管制輸入，未流入國內市場。

食藥署表示，依據食安法與食品及相關產品輸入查驗辦法規定，該業者輸入之產品有15天複驗之行政救濟期限，待行政救濟期限屆滿及完成行政程序作業後，即會將不合格資訊公布於官網(目前科克蘭冷凍三種綜合莓及科克蘭冷凍藍莓預估公布日期分別為112年5月9日及112年5月23日)。

食藥署說，針對不合格批次產品，本署待行政救濟期限屆滿確認不合格後，即命業者將不合格產品辦理退運或毀銷。

另針對好市多自智利進口「科克蘭冷凍三種綜合莓(覆盆莓、藍莓、黑莓)」產品，食藥署指出，於後市場抽樣5件不同批次產品檢驗A型肝炎病毒，其中4件結果為陰性、1件為陽性除續依法處辦外，4月30日已擴大抽驗好市多販售之其他國別進口莓果類產品，目前正在檢驗中，抽驗完成後對外公布。