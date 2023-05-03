新北市南山中學600位學生於5月2日齊心響應台灣世界展望會第34屆飢餓三十「翻轉危飢•救要現在」飢餓體驗DIY系列活動。（校方提供）

新北市南山中學600位學生於5月2日齊心響應台灣世界展望會第34屆飢餓三十「翻轉危飢．救要現在」飢餓體驗DIY系列活動，共募款11萬8千元，同時辦理學校對土敘地震捐款30萬的捐贈儀式。

新北市南山中學600位學生於5月2日齊心響應台灣世界展望會第34屆飢餓三十「翻轉危飢•救要現在」飢餓體驗DIY系列活動。（校方提供）

校方表示：學校連續12年辦理12小時的飢餓體驗營，除了有飢餓的體驗營外，亦有「為災民重建之路而跑」的齊飢路跑、搭建緊急避難屋等趣味活動，以活動連結SDGs永續理念，使全校師生在寓教於樂的氛圍中，感受地球另一端的迫切需求。

新北市南山中學600位學生於5月2日齊心響應台灣世界展望會第34屆飢餓三十「翻轉危飢•救要現在」飢餓體驗DIY系列活動。（校方提供）

昨天中午天氣轉熱，同學們仍熱情的頂著高溫，在家長志工陪同的歡樂氛圍中，圍著校區約1公里的路程，一共跑了5795圈，家長會以每人每跑一圈即捐出10元至飢餓三十專戶，加上參與飢餓體驗活動的報名費，一共募集11萬8千元。

新北市南山中學600位學生於5月2日齊心響應台灣世界展望會第34屆飢餓三十「翻轉危飢•救要現在」飢餓體驗DIY系列活動。（校方提供）

身為TED×南山中學社長的普一忠吳于暄同學表示：「很難想像飢餓、沒乾淨飲用水，都是災民的日常，在這次展望會的分享下，讓我著實感同身受他們所面臨的困境，希望同學們能一起『發揮小小愛心，創造巨大力量』，為需要幫助的人獻上一些心力。」

參加飢餓12小時體驗營的普一和林珞碁同學則表示：「體驗飢餓的當下，我就在想如果大家都能不浪費食物，是不是其它國家的人，就多一份吃到食物的機會呢？透過這次體驗活動，讓我更加珍惜糧食的可貴」。

而始終支持學校推廣社會公益的家長會會長王孝揚表示：「透過這次『為災民重建之路而跑』的齊飢路跑活動，希望培養同學從大處（世界所需）著眼、小處（自身做起）著手的能力，並持續在實踐中學習、體驗中成長。」

連續12年響應飢餓三十的南山中學校長蔡銘城表示：當今年2月土敘地震發生時，因台灣歷經過921大地震，師生都能體會受災者當下無助的傷痛，故校方率先捐款30萬元作為『災區物資援助』，同時感謝家長會的支持與配合，在今天路跑活動做孩子們最大的後盾並協助募款，班聯會也決定將款項用於『災區重建工作』，為災民重建之路，盡份心力，相信透過今天的體驗活動，同學們都能看見世界需求，並珍惜擁有。