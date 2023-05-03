鴻海創辦人郭台銘才因為「半屏山設核電站」向高雄市民道歉，沒想到在2日的演講中拋出「每個縣市都去找安全的核融合電廠」，引發各界議論；對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬6點疑問質問郭台銘。他表示，尊重郭台銘廣設核電廠的目的是要電力足夠而且穩定，但所有執政者的目標都是足夠而且穩定，只是方法路徑不同，郭台銘就是不懂得尊重別人的方法。

鄭運鵬表示，既然要穩定，就要用穩定的發電系統，郭台銘聽到有人講SMR小型模組化的核電系統，以為可行，以為可以到處蓋SMR核電廠，但目前為止這個發電模式全世界沒有商業成功運作案例。

他指出，郭台銘把核能發電當作是企業技術創新，他說不能等其他國家技術都開發完了台灣才使用，他還想拿這個賺錢，但台灣土地很小，沒本錢實驗核能，台灣也不需要靠核能賺錢，我們可以等核能技術成熟了再來使用，穩定發電就好。

鄭運鵬強調，如果沒有了穩定發電來源，那就沒有足夠的電力供應，郭台銘要的足夠且穩定的電力就是完全天馬行空的天方夜譚了；他表示，在沒有安全可靠的SMR發電案例，郭台銘只剩下火力發電和再生能源可以選擇，郭台銘又不要火力發電，那如何提供足夠且穩定的電力來源呢？